Боярский сделал прогноз на матч между «Зенитом» и «Ахматом»

«Желательно, чтобы «Зенит» победил. «Ахмат» – команда довольно ершистая. Они просто так победу не отдадут. После последних игр «Зенита» оптимистических прогнозов нет. Но я верю в команду. Думаю, они выиграют со счетом 3:0. Это мой личный прогноз. На деле может быть и ничья», – цитирует Боярского «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».