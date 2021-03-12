Боярский сделал прогноз на матч между «Зенитом» и «Ахматом»

Отметим, что встреча запланирована на 13 марта в Санкт-Петебурге.
«Желательно, чтобы «Зенит» победил. «Ахмат» – команда довольно ершистая. Они просто так победу не отдадут. После последних игр «Зенита» оптимистических прогнозов нет. Но я верю в команду. Думаю, они выиграют со счетом 3:0. Это мой личный прогноз. На деле может быть и ничья», – цитирует Боярского «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».
После 21 тура «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Ахмат» с 26 очками располагается на 11-й строчке.