Боярский сделал прогноз на матч между «Зенитом» и «Ахматом»

Боярский сделал прогноз на матч между «Зенитом» и «Ахматом»

Сегодня, 02:55Общество
Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Ахматом».

Отметим, что встреча запланирована на 13 марта в Санкт-Петебурге.

«Желательно, чтобы «Зенит» победил. «Ахмат» – команда довольно ершистая. Они просто так победу не отдадут. После последних игр «Зенита» оптимистических прогнозов нет. Но я верю в команду. Думаю, они выиграют со счетом 3:0. Это мой личный прогноз. На деле может быть и ничья», – цитирует Боярского «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

После 21 тура «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Ахмат» с 26 очками располагается на 11-й строчке.

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