«Дело принципа»: в Екатеринбурге юрист отсудил получение льгот как многодетный отец

Многодетный отец из Екатеринбурга полгода судился с органами социальной защиты ради получения льгот. Он добился своего только в облсуде.

Летом 2020 года мужчина подал заявление в социальную защиту. Он намеревался получить льготы, так как является многодетным отцом. Однако, во время визита органов, дети были в отъезде с мамой в Сочи. Органы отказали в получении льгот. Личные вещи, кроватки и фотоснимки детей не убедили соцработников, пишет E1. Адвокат отца обратился в суд, чтобы доказать проживание с детьми. В суде были предоставлены видеозаписи и фотоснимки в разное время года, однако судья сделал вывод, что семья не живет в Екатеринбурге и отказал в льготах. Я пожаловался на решение в Свердловский областной суд. Он отменил решение суда предыдущей инстанции. Это было дело принципа — льготы не являются такими существенными, рассказал юрист. Защитник отметил, что отца не должны ограничивать в льготах, когда он участвует в воспитании детей.

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