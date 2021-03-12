Дежурные группы с 6 утра появятся в тагильских садиках для детей работников НТМК

Напомним, с 1 апреля в Нижнем Тагиле из-за закрытия моста на улице Циолковского на ремонт, на НТМК сдвинется график работы на час раньше. Начало утренней рабочей смены переносится на 7.00 с аналогичным смещением начала следующих смен, при этом продолжительность рабочего времени останется прежней. График не поменяется только в цехе обжига известняка.