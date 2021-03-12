Дежурные группы с 6 утра появятся в тагильских садиках для детей работников НТМК

Дежурные группы с 6 утра появятся в тагильских садиках для детей работников НТМК

Сегодня, 11:44ОбществоФото: pixabay.com
Работа детских садов с 6 утра обсуждается в дошкольных объединениях Нижнего Тагила. Это связано со сдвигом графика работников НТМК из-за закрытия моста на улице Циолковского.

Сейчас во всех дошкольных объединениях города идет опрос родителей, которые нуждаются в том, чтобы приводить детей в садик раньше.

В МАДОУ «Радость», где находится большинство воспитанников с родителями-работниками НТМК, дежурные группы будут работать с 6.00.

Во всех детских садах заведующие опрашивают нуждающихся родителей. Дежурные группы будут работать с 6.00 только для сотрудников НТМК, рассказали редакции TagilCity.ru в дошкольном объединении.

В МАДОУ «Маячок» пояснили, что ждут информацию по формированию групп от управления образования Нижнего Тагила.

У нас мало детей, родители которых работают на НТМК. По необходимости будем решать эти вопросы, отметила директор Надежда Давыдова.

В МАДОУ «Академия детства» пока организацию дежурных групп на раннее утро не рассматривают.

Если будут у родителей потребности, то пересмотрим графики работы групп, пояснила редакции директор Ирина Шнайдмиллер.

В остальных дошкольных объединениях также рассказали, что изучают потребности тагильских семей, после чего будут приняты решения по изменению графика работы учреждений.

Напомним, с 1 апреля в Нижнем Тагиле из-за закрытия моста на улице Циолковского на ремонт, на НТМК сдвинется график работы на час раньше. Начало утренней рабочей смены переносится на 7.00 с аналогичным смещением начала следующих смен, при этом продолжительность рабочего времени останется прежней. График не поменяется только в цехе обжига известняка.

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