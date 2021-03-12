Дмитрий Губерниев : Если хотим сохранить футбол в стране, то нужны реформы

Дмитрий Губерниев : Если хотим сохранить футбол в стране, то нужны реформы

Вчера, 23:06ОбществоФото: pxhere.com
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российский футбол и предложил несколько вариантов развития РПЛ.

«Нужно переходить на систему весна-осень, как это было всю жизнь. Потому что мы — зимняя страна и не можем играть черти как. Не нужно идти на поводу у тех, кто думает не о стране и футболе, а о своих собственных бабках.

Необходимо менять систему управления и что-то делать с лимитом. Контроль денег также нужен. Надо перестать брать деньги из бюджета, а искать спонсоров. Если хотим сохранить футбол в стране, то нужны реформы», - приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Напомним, что ранее «Аякс» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. После этой победы у Нидерландов 38,4 балла, в активе России - 38,382.

Отметим, что восьмая позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет заявить три клуба в европейские кубки - два в Лигу чемпионов и один в Лигу Европы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы