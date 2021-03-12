Фейк об отстранении врачей без прививки от COVID-19 опровергли в тагильской ДГБ

В Детской городской больнице Нижнего Тагила опровергли информацию о том, что в поликлинике на ГГМ педиатров отстранила от работы заведующая из-за их отказа прививаться от коронавируса.

Пост о том, что половина врачей отстранена за отказ от вакцинации и из-за этого в поликлинике возникли огромные очереди разместил паблик «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте» 11 марта. Однако эта информация не соответствует действительности. В медучреждении на улице Тагилстроевская, 4 от коронавируса привито два участковых врача, восемь имеют высокий титр антител к инфекции. Два педиатра находятся в очереди на вакцинацию и один имеет медицинский отвод от прививки, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ. Заведующая не может отстранить врача от работы за отказ от вакцинации от коронавируса, пояснили в больнице. Также в пресс-службе рассказали, что 10 марта очереди в поликлинике действительно были. Это связано с тем, что были праздничные дни, а 9 марта, во вторник, в поликлинике был день здорового ребенка и принимали детей до года. Поэтому в среду на прием пришло много тагильчан. По закону клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до одного миллиона рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет. Руководство ДГБ потребовало удалить фейковую информацию из паблика. Публикацию отредактировали, осталась информация о наличии очереди в поликлинике 10 марта. Исходный вариант публикации прочитало очень много человек и до сих пор продолжают обсуждать под постом фейковую информацию, отметили в пресс-службе. Напомним, в ноябре 2020 года в Нижнем Тагиле в соцсетях распространилась фейковая фотография с информацией о том, что в ЦГБ № 1 не проводится тестирование на коронавирус. В пресс-службе медучреждения эту информацию опровергли, а фотография появлялась в разных пабликах по всей стране. В ЦГБ №1 не берут анализы на COVID-19: тагильчан пугают новым фейком

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter