ГИБДД является самым коррумпированным ведомством по мнению жителей Нижнего Тагила

ГИБДД является самым коррумпированным ведомством по мнению жителей Нижнего Тагила

Сегодня, 20:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По мнению жителей Нижнего Тагила, наиболее коррумпированным ведомством является ГИБДД. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводила администрация города.

Также в рейтинг входит здравоохранение, полиция и областные органы власти, сообщает ИА «Все новости».

Отмечается, что по мнению большинства опрошенных (37%), в 2020 году уровень коррупции снизился по сравнению с предыдущим годом. Также примерно треть считает, что ничего не поменялось, и лишь 2% думают, что коррупции стало больше.

Граждане ответили на вопрос: где за последний год вы или ваши знакомые попадали в коррупционную ситуацию? Результаты оказались следующими:

  • ГИБДД — 22%;
  • Здравоохранение — 19,5%;
  • Полиция и органы власти — по 10%.

За 2020 год мнение тагильчан о коррупционерах поменялось. Ранее список возглавляли предприятия ЖКХ и управляющие компании — по 15%. ГИБДД занимало вторую строчку, на третьей оставалась полиция.

Тагильчане поделились с социологами, что им приходилось платить за успешную сдачу экзамена на водительские права и при проверках Роспотребнадзора. Многие отметили школьные поборы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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