ГИБДД является самым коррумпированным ведомством по мнению жителей Нижнего Тагила

Также в рейтинг входит здравоохранение, полиция и областные органы власти, сообщает ИА «Все новости».
Отмечается, что по мнению большинства опрошенных (37%), в 2020 году уровень коррупции снизился по сравнению с предыдущим годом. Также примерно треть считает, что ничего не поменялось, и лишь 2% думают, что коррупции стало больше.
Граждане ответили на вопрос: где за последний год вы или ваши знакомые попадали в коррупционную ситуацию? Результаты оказались следующими:
За 2020 год мнение тагильчан о коррупционерах поменялось. Ранее список возглавляли предприятия ЖКХ и управляющие компании — по 15%. ГИБДД занимало вторую строчку, на третьей оставалась полиция.
Тагильчане поделились с социологами, что им приходилось платить за успешную сдачу экзамена на водительские права и при проверках Роспотребнадзора. Многие отметили школьные поборы.