Ликвидацию аварии на газопроводе СибурТюменьГаза доверили уникальным специалистам

Ликвидацию аварии на газопроводе СибурТюменьГаза доверили уникальным специалистам

Вчера, 23:12ОбществоФото: sibur.ru
На месте прорыва газопровода под Нижневартовском начинает работу бригада уникальных специалистов, направленных АО «СибурТюменьГаз». С помощью высокоточного оборудования они обследуют участок аварии и ликвидируют ее последствия.

Как сообщает iz.ru, перед специалистами стоит задача провести инженерно-гидрографические работы с целью анализа рельефа дна реки перед погружением к продуктопроводу водолазов. Подготовительные работы ведутся с помощью высокоточного поискового комплекса, в состав которого входят гидролокаторы кругового обзора и трассоискатели. Исследования должны быть завершены через два дня.

После этого группа высококвалифицированных водолазов АО «МРТС» со всем необходимым оборудованием начнет погружение в акватории реки Обь. Команда имеет большой опыт подобной работы, в том числе в регионах с суровым климатом — в Арктике, Кольском заливе и т. д. Водолазы должны будут найти возможное место пропуска на трубопроводе.

Одновременно аварийно-восстановительное подразделение «СибурТюменьГаза» продолжает работы по вскрытию трубы в береговой линии для визуального обследования состояния продуктопровода.

Также продолжает работу комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора совместно с представителями других надзорных органов.

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