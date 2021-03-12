На площадке «Тагильской лагуны-2» началась подготовка к установке свайного фундамента

На площадке «Тагильской лагуны-2» началась подготовка к установке свайного фундамента

Сегодня, 13:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
На строительной площадке «Тагильской лагуны-2» ведутся работы по подготовке к установке свайного фундамента. На нем будет размещена двухуровневая терраса.

В настоящий момент, на объекте установлено семь из 117 свай. Сотрудники «Тагилдорстроя» снимают грунт и производят отсыпку площадки под бурение, сообщается в группе МУП ТДС во «Вконтакте».

В этом месте будет оборудована двухуровневая терраса со смотровыми площадками для жителей Нижнего Тагила. Кроме того, будут построены лестницы, для спуска к берегу пруда.

Фото:МУП «Тагилдорстрой»

Проект планируется завершить к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Отмечается, что на территории от ГДДЮТ до Тагильского пруда будет организовано многофункциональное пространство. Здесь оборудуют детские площадки, места для кружков и секций, скейт-парк, картодром, бассейн для моделей судов, спортивные площадки.

Напомним, 5 марта сообщалось, что тагильчане смогут наблюдать за выполнением проекта «Тагильская лагуна» в реальном времени. На официальном сайте Нижнего Тагила открылся соответствующий раздел. Там расположено описание проекта, все актуальные новости, фото и видеоматериалы. На реализацию «Тагильской лагуны» потратят 556 миллионов рублей. По периметру стройплощадки планируют возвести забор и установить камеры.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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