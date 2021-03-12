Обвиняемый в смертельном ДТП у Красногвардейца тагильчанин предстанет перед судом

Пока точная дата суда не известна. 4 марта дело было передано в прокуратуру с дальнейшей передачей в суд. Обвинения выдвинуты, иски поданы, рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей Александр.
Он пояснил, что потерпевшими по делу признаны его тётя, которой был причинен тяжкий вред здоровью, и он сам. Также в частном порядке, не в рамках уголовного дела, может подать в суд водитель Daewoo Nexia. В ДТП он получил повреждения средней тяжести и признан свидетелем.
Водителю предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УКРФ) и нарушений ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264). Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
ДТП произошло 3 октября 2020 года на перекрестке улиц Пархоменко и победы. Водитель ВАЗ–21093 выехал на красный свет и столкнулся с Daewoo Nexia. Затем отечественная легковушка снесла металлическое ограждение и наехала на трех пешеходов на тротуаре. В аварии пострадали шесть человек, позже одна из женщин-пешеходов скончалась в больнице от полученных травм.
По уголовному делу было проведено более десятка различных судебных экспертиз, которые подтвердили вину водителя.
Напомним, погибшую женщину похоронили 7 октября после проведения судебной медицинской экспертизы. Ранее ее сын рассказал редакции, что будет требовать от водителя компенсацию морального вреда.