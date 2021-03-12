Обвиняемый в смертельном ДТП у Красногвардейца тагильчанин предстанет перед судом

Он пояснил, что потерпевшими по делу признаны его тётя, которой был причинен тяжкий вред здоровью, и он сам. Также в частном порядке, не в рамках уголовного дела, может подать в суд водитель Daewoo Nexia. В ДТП он получил повреждения средней тяжести и признан свидетелем.