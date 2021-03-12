Охранный мониторинг обойдется Нижнетальгильскому музею-заповеднику в 778 тысяч рублей

Охранный мониторинг обойдется Нижнетальгильскому музею-заповеднику в 778 тысяч рублей

Сегодня, 14:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Услуги частной охраны в шесть тысяч часов получит Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Начальная цена контракта составляет 778 тысяч рублей.

Наблюдательная башня на Лисьей горе, Господский дом, дом Худояровых, в котором жили в 1850-1860 годах, дом А.П. Бондина XIX века, а также остальные объекты музея-заповедника «Горнозаводской Урал» будут в безопасности. Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» ищет подрядчика для выполнения охранного мониторинга.

Регистрация для участников стартовала 5 марта, закончится срок подачи заявок 17 марта. Электронный аукцион пройдет 18 марта.

По условиям конкурсной документации, исполнитель должен оказывать услуги по охране 32 объектов и имущества, с выполнением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны. В частности, требуются охранно-пожарная и тревожная сигнализации.

Срок оказания услуг обозначен с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

Ранее в июне 2019 году Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» искал подрядчика для выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных декоративных конструкций кровли здания Верхних провиантских складов, принадлежащего Музею природы и охраны окружающей среды. Начальная цена контракта составляла 316 тысяч рублей, но заявившиеся на конкурс участники ее понизили. Победителем электронного аукциона стало ООО «Пожзащита-НТ» с предложением цены контракта 129 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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