Охранный мониторинг обойдется Нижнетальгильскому музею-заповеднику в 778 тысяч рублей

Ранее в июне 2019 году Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» искал подрядчика для выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных декоративных конструкций кровли здания Верхних провиантских складов, принадлежащего Музею природы и охраны окружающей среды. Начальная цена контракта составляла 316 тысяч рублей, но заявившиеся на конкурс участники ее понизили. Победителем электронного аукциона стало ООО «Пожзащита-НТ» с предложением цены контракта 129 тысяч рублей.