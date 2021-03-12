Охранный мониторинг обойдется Нижнетальгильскому музею-заповеднику в 778 тысяч рублей

Наблюдательная башня на Лисьей горе, Господский дом, дом Худояровых, в котором жили в 1850-1860 годах, дом А.П. Бондина XIX века, а также остальные объекты музея-заповедника «Горнозаводской Урал» будут в безопасности. Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» ищет подрядчика для выполнения охранного мониторинга.
Регистрация для участников стартовала 5 марта, закончится срок подачи заявок 17 марта. Электронный аукцион пройдет 18 марта.
По условиям конкурсной документации, исполнитель должен оказывать услуги по охране 32 объектов и имущества, с выполнением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны. В частности, требуются охранно-пожарная и тревожная сигнализации.
Срок оказания услуг обозначен с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.
Ранее в июне 2019 году Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» искал подрядчика для выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных декоративных конструкций кровли здания Верхних провиантских складов, принадлежащего Музею природы и охраны окружающей среды. Начальная цена контракта составляла 316 тысяч рублей, но заявившиеся на конкурс участники ее понизили. Победителем электронного аукциона стало ООО «Пожзащита-НТ» с предложением цены контракта 129 тысяч рублей.