Пожарная сигнализация за 5,2 млн появится в общежитии техникума в Нижнем Тагиле

Участники могут подавать заявки до 26 марта. Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме пройдет 30 марта.
Заменить систему автоматической пожарной сигнализации нужно в здании общежития, расположенного на улице Юности, дом 9.
Подрядчик должен выполнить работы по монтажу, подключению и пуско-наладке системы. Согласно документации, целью является защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму или гибели, а также защита имущества от воздействия пожара или ограничение его последствий.
Работы должны быть завершены в полном объеме в течение 65 дней после заключения контракта. Кроме того, подрядчик должен предоставить гарантию на 36 месяцев.
Напомним, Нижнетагильский педагогический колледж № 1 в июне 2020 года в электронном аукционе выбрал подрядчика, который предложил установить пожарную сигнализацию за 958 тысяч рублей.