Пожарная сигнализация за 5,2 млн появится в общежитии техникума в Нижнем Тагиле

Подрядчик должен выполнить работы по монтажу, подключению и пуско-наладке системы. Согласно документации, целью является защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму или гибели, а также защита имущества от воздействия пожара или ограничение его последствий.