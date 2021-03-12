Пожарная сигнализация за 5,2 млн появится в общежитии техникума в Нижнем Тагиле

Пожарная сигнализация за 5,2 млн появится в общежитии техникума в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Новая система автоматической пожарной сигнализации появится в общежитии Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса. Начальная цена контракта обозначена в 5,2 млн рублей.

Участники могут подавать заявки до 26 марта. Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме пройдет 30 марта.

Заменить систему автоматической пожарной сигнализации нужно в здании общежития, расположенного на улице Юности, дом 9.

Подрядчик должен выполнить работы по монтажу, подключению и пуско-наладке системы. Согласно документации, целью является защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму или гибели, а также защита имущества от воздействия пожара или ограничение его последствий.

Работы должны быть завершены в полном объеме в течение 65 дней после заключения контракта. Кроме того, подрядчик должен предоставить гарантию на 36 месяцев.

Напомним, Нижнетагильский педагогический колледж № 1 в июне 2020 года в электронном аукционе выбрал подрядчика, который предложил установить пожарную сигнализацию за 958 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
подрядчикпожарная безопасностьзакупкиэлектронный аукционтехникумНижний Тагилпожарная сигнализацияспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы