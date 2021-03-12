Школу № 6 в Новоасбесте отремонтируют за 40 млн

Школу № 6 в Новоасбесте отремонтируют за 40 млн

Сегодня, 15:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
40,1 миллиона выделено на ремонт школы № 6 в поселке Новосбест в Горноуральском городском округе.

Заказчиком по поиску подрядчика выступает муниципальное казеннное учреждение «Управление капитального строительства ГГО». Конкурс объявлен 9 марта, заявки принимаются до 19 марта. Начальная сумма контракта составляет 40,1 миллиона рублей.

Согласно проекту контракта, ремонт должен быть проведен в школе по адресу улица Пионерская, 3. Работы должны быть выполнены в срок до 30 июля 2021 включительно. Площадь ремонтируемой школы составляет 627 квадратных метра.

Подрядчик должен провести демонтаж внутренней и наружной отделки здания, демонтировать лестницы, деревянные перекрытия и перегородки, окна и двери. Вместо них необходимо поставить новые. Также в здании нужно демонтировать старую кровлю и оборудовать новую из металлочерепицы и профлиста с полимерным покрытием.

В школе необходимо отремонтировать цокольную часть стены и швы кирпичных стен. Подрядчик должен сделать финишную отделку фасадов здания и внутри отделать стены, потолки и полы.

Кроме того, в школе нужно отремонтировать внутренние инженерные сети и наружные сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. Подрядчик должен оснастить школу охранно-пожарной сигнализацией и благоустроить территорию. Применяемые материалы должны быть энергоэффективными.

Напомним, на ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле выделено 120 миллионов рублей. Заявки от претендентов на тендер принимаются до 22 марта.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилПригород
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