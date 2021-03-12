Школу № 6 в Новоасбесте отремонтируют за 40 млн

Подрядчик должен провести демонтаж внутренней и наружной отделки здания, демонтировать лестницы, деревянные перекрытия и перегородки, окна и двери. Вместо них необходимо поставить новые. Также в здании нужно демонтировать старую кровлю и оборудовать новую из металлочерепицы и профлиста с полимерным покрытием.