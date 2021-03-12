Спортшкола «Авиатор» и Нижнетагильский музей искусств устранят нарушения

Счетная палата провела проверку в муниципальной спортшколе «Авиатор» и Нижнетагильском музее изобразительных искусств, в ходе которой выявила нарушения. Теперь организации должны заняться их устранением.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств были найдены нарушения по 10 пунктам, включая неисполнение муниципального задания, непрозрачность премирования руководства, оценку имущества и условия его хранения, сообщает АН «Между строк». Что касается муниципального задания, не были отражены другие формы, по которым работает музей: например, мероприятия. Отразим, исправимся,рассказала начальник управления культуры Светлана Юрчишина. Она подчеркнула, что директор изучает вопрос изменения премирования, чтобы было понятно, как начисляется премия. Постановление по особо ценному имуществу было изменено. Также Юрчишина отметила, что музей не проводит оценку картин: Работу начнем, но это длительный процесс, срок ставим до 31 декабря 2022 года. Так как фонд картин, который надо оценить, более 5000 единиц. В «Авиаторе» в общей сложности было выявлено 120 нарушений, также были найдены финансовые нарушения. Таким образом, отдельным работникам руководство излишне начислило и провело выплаты по персональному повышающему коэффициенту и стимулирующим выплатам. После проверки Счётной палаты Нижнетагильский драмтеатр устранил 6 из 8 нарушений Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила и в МУ МВД «Нижнетагильское». Отмечается, что представление Счетной палаты администрация города получила 11 марта. На данный момент акт проверки еще изучается, но, по словам начальника управления Ирины Еремеевой, с частью замечаний специалисты не согласны, а часть замечаний будет устранена. Напомним, 17 января Счетная палата представила результаты проверки Драматического театра за 2018 год. Шесть нарушений из восьми были устранены.

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