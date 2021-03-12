В мэрии рассказали о ходе восстановления тепличного комплекса в Нижнем Тагиле

Отмечается, что тепличное хозяйство занимает площадь в 5,6 квадратных метра. На сегодняшний день была отремонтирована одна из восьми теплиц. Осуществлен монтаж поликарбонатного покрытия, покраска металлических конструкций и ремонт фундамента. Смонтированы системы полива и отопления, а также поставлены натриевые лампы накаливания для подсветки рассады и тепловые пушки.