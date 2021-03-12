За 100 тысяч «отмазать» от службы в армии предлагала екатеринбурженка из комиссариата

По версии следствия, сотрудница говорила, что благодаря авторитету и знакомству с нужными людьми может за вознаграждение решить вопрос с освобождением от призыва. Она получила взятки в размере 125 и 115 тысяч рублей. Из них обвиняемая передала посредникам 15 тысяч рублей, а остальные деньги присвоила себе, пишет Е1 со ссылкой на Верх-Исетский районный суд.