За 100 тысяч «отмазать» от службы в армии предлагала екатеринбурженка из комиссариата

Женщина работала в военных комиссариатах Верх-Исетского и Железнодорожного районов столицы Урала. Ее дело по обвинению в мошенничестве уже передано в суд.
По версии следствия, сотрудница говорила, что благодаря авторитету и знакомству с нужными людьми может за вознаграждение решить вопрос с освобождением от призыва. Она получила взятки в размере 125 и 115 тысяч рублей. Из них обвиняемая передала посредникам 15 тысяч рублей, а остальные деньги присвоила себе, пишет Е1 со ссылкой на Верх-Исетский районный суд.
Напомним, на врача-психиатра из Новоуральска завели два уголовных дела. Она ставила призывникам ложные диагнозы за 100 тысяч рублей, чтобы они избежали службы в армии. О взятках в правоохранительные органы рассказали сами призывники.