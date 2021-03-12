За 100 тысяч «отмазать» от службы в армии предлагала екатеринбурженка из комиссариата

За 100 тысяч «отмазать» от службы в армии предлагала екатеринбурженка из комиссариата

Сегодня, 09:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Более чем за 100 тысяч рублей предлагала оформить «белые билеты» сотрудница военного комиссариата из Екатеринбурга.

Женщина работала в военных комиссариатах Верх-Исетского и Железнодорожного районов столицы Урала. Ее дело по обвинению в мошенничестве уже передано в суд.

По версии следствия, сотрудница говорила, что благодаря авторитету и знакомству с нужными людьми может за вознаграждение решить вопрос с освобождением от призыва. Она получила взятки в размере 125 и 115 тысяч рублей. Из них обвиняемая передала посредникам 15 тысяч рублей, а остальные деньги присвоила себе, пишет Е1 со ссылкой на Верх-Исетский районный суд.

Напомним, на врача-психиатра из Новоуральска завели два уголовных дела. Она ставила призывникам ложные диагнозы за 100 тысяч рублей, чтобы они избежали службы в армии. О взятках в правоохранительные органы рассказали сами призывники.

Сюжеты:
Екатеринбург
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