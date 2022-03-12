Академический райсуд планируется создать в Екатеринбурге

С такой инициативой выступит Законодательное собрание Свердловской области. Проект создания Академического суда планируется внести на рассмотрение в Госдуме РФ. По мнению законотворцев ЗакСО, это может упростить жителям, проживающим на этой территории, решение многих вопросов, требующих судебного вмешательства.