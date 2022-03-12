Академический райсуд планируется создать в Екатеринбурге

С такой инициативой выступит Законодательное собрание Свердловской области. Проект создания Академического суда планируется внести на рассмотрение в Госдуме РФ. По мнению законотворцев ЗакСО, это может упростить жителям, проживающим на этой территории, решение многих вопросов, требующих судебного вмешательства.
Свердловские депутаты рассмотрят законопроект 22 марта, однако заключение о рекомендации по внесению предложения в Государственную думу РФ уже получено.
Академический район Екатеринбурга насчитывает уже 2,5 миллиона квадратных метров. На этой территории расположены районные семь школ и 13 детских садов. Проектирование здания администрации района уже подходит к завершению.