Бывший дом купца Копылова в центре Нижнего Тагила отреставрируют за 8,3 миллиона

Более ранняя история здания не известна. Ранее, в XVIII веке, здесь располагалось местное заводское кладбище. Позднее — в последней четверти XIX века — дом на Александровской (старое название проспекта Ленина) принадлежал купцу Евлампию Копылову, бывшему крепостному заводчиков Демидовых. Копылов торговал мануфактурой, был меценатом и общественным деятелем, состоял в Нижнетагильском комитете Торгово-промышленной партии.