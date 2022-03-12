Бывший дом купца Копылова в центре Нижнего Тагила отреставрируют за 8,3 миллиона

Памятник регионального значения, расположенный в центре Нижнего Тагила на проспекте Ленина, 11, планируется отремонтировать за 8,3 миллиона рублей. Такую начальную цену контракта утвердила горадминистрация.
Победитель торгов должен будет за 6,9 миллиона рублей отреставрировать северный (главный) фасад здания. Еще 1,2 миллиона рублей будет потрачено на поставщиков.
Средства на возмещение затрат подрядных строительно-монтажных организаций при уплате ими налога 20% поставщикам материальных ресурсов, сообщается в проекте сметы контракта.
Оставшаяся часть суммы выделена на обустройство временных сооружений (рабочие вагончики) и непредвиденные расходы.
Согласно документации, подрядчик будет менять карнизы и окна в здании, крышу, карниз и водосточные трубы. Будет отреставрировано крыльцо, кирпичная кладка строения. Также планируется заменить гидроизоляцию.
Расположенное на красной (исторической) линии здание на проспекте Ленина, 11 представляет собой памятник архитектуры 1840-х годов. Автором строения со сложными архитектурными элементами предположительно считается Александр Комаров. Исторический памятник является двухэтажным зданием из кирпича.
В центральной части здание увенчано фигурным аттиком, по углам акцентировано соразмерными коробовыми башенками. Нарядность зданию придает обильная лепная декорировка, руст первого этажа, полуколонны и пилястры, говорят в мэрии Нижнего Тагила.
Более ранняя история здания не известна. Ранее, в XVIII веке, здесь располагалось местное заводское кладбище. Позднее — в последней четверти XIX века — дом на Александровской (старое название проспекта Ленина) принадлежал купцу Евлампию Копылову, бывшему крепостному заводчиков Демидовых. Копылов торговал мануфактурой, был меценатом и общественным деятелем, состоял в Нижнетагильском комитете Торгово-промышленной партии.
В советское время дом Копылова перешел к Горкомхозу. Позднее на первом этаже здания располагались различные магазины и торговые точки.
Торги по реконструкции здания завершатся 21 марта.