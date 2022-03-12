Куйвашев поздравил работников и ветеранов ГУФСИН с их профессиональным праздником

Куйвашев поздравил работников и ветеранов ГУФСИН с их профессиональным праздником
Куйвашев поздравил работников и ветеранов ГУФСИН с их профессиональным праздником
Сегодня, 13:37ОбществоФото: 1МI
Работники системы ГУФСИН в субботу, 12 марта, получают поздравления в свой профессиональный праздник. К сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сотрудников системы ГУФСИН Свердловской области с их профессиональным праздником поздравил губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона отметил сложность и ответственность службы в системе исполнения наказания, подчеркнув такие качества сотрудников ведомства, как гуманность, терпение, выдержку и дисциплину. По словам губернатора, перед работниками ГУФСИН стоит сложная задача — перевоспитать граждан, преступивших закон и порядок, чтобы помочь им вернуться к полноценной жизни в современном обществе.

В Свердловской области работает 32 учреждения ГУФСИН. В Нижнем Тагиле их 6. Большинство из пенитенциарных учреждений специализируется на выпуске готовой продукции.

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