Мэрия Тагила продает 300 квадратных метров подвала на «Кедре»

Мэрия Тагила продает 300 квадратных метров подвала на «Кедре»
Мэрия Тагила продает 300 квадратных метров подвала на «Кедре»
Сегодня, 11:37ОбществоФото: сайт «Система электронных торгов»
Помещение на цокольном этаже в здании магазина «Кедр» на Вагонке в Нижнем Тагиле продает местная горадминистрация. Цену лота снизили в два раза.

Мэрия Нижнего Тагила выставила на торги почти 300 квадратных метров подвального помещения на улице Зари, 52. Согласно данным лота, физический износ здания 1973 года постройки составляет только 13%. В настоящий момент никаких обременений нет, помещение свободно.

Вход в подвальное помещение расположен напротив двух жилых домов и дворовой территории. Неподалеку от выставленного на торги помещения расположены алкомаркет, пивной бар и кальянная. Раньше на цокольном этаже дома на Зари, 52 располагались мастерские коммунальных служб и по ремонту обуви.

Мэрия пыталась продать объект в 2020 году за 1 миллион рублей, однако до 2022 покупатель на него так и не нашелся. В связи с этим администрация решила снизить стоимость лота до полумиллиона при кадастровой стоимости почти в четыре раза выше. Задаток по сделке составляет 100 тысяч рублей.

Решение о снижении цены объекта в мэрии Нижнего Тагила приняли 21 января 2022 года. Причиной указан отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от ноября минувшего года.

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