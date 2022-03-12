На фоне санкций только водка не подорожала в Свердловской области

Цены на алкоголь выросли в Свердловской области

Алкогольная продукция в Свердловской области выросла в цене. С прошлой недели, когда началась спецоперация на Украине, продавцам пришлось менять ценники на спиртное. Некоторые позиции стали дороже в полтора раза. Эксперты считают, что у отечественных производителей появилась возможность реализовать свой потенциал.

В Екатеринбурге в сети алкомаркетов «Красное& Белое», а также «Бристоль» продавцы переклеивают ценники на всю алкогольную продукцию. По словам работников торговых точек, стоимость некоторых видов спиртного выросла кратно, пишет Е1. Выросли в цене в полтора раза французские и немецкие вина, завозное пиво стало дороже в два раза, прочие крепкие напитки — на 20-30%. Практические неизменной осталась цена на водку. Причину роста стоимости алкогольной продукции продавцы не называют, при этом, отмечают, что это практически не отразилось на спросе. О подорожании крепкого алкоголя на прилавках в Нижнем Тагиле редакции TagilCity.ru рассказали читатели. Вчера вечером в магазине покупал овощную смесь на ужин и решил прикупить любимый виски. Увидев его цену, понял, что отечественная водка ничем не хуже. Цена выросла почти в два раза, поделился с редакцией Артур. На фоне роста цен свердловские власти дали указания ритейлерам Эксперты говорят, что теперь для российских производителей освобождается целая ниша в данном сегменте товаров — из-за спецоперации войск РФ на Украине ряд производителей иностранного алкоголя ушли с российского рынка. Сегодня объем санкций беспрецедентен. Ни одна страна в мире за многолетнюю историю торгово-экономических отношений такого объема на себя не принимала. Если кто-то с рынка уходит, его место заполняет кто-то другой. Естественно, рынок будет заполняться. Пандемия и санкции с 2014 года дали нашим компаниям мощный импульс, заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. По словам специалиста российские компании уже зашли в определенные сегменты, в которых раньше наша страна не была представлена. Помимо этого импульс к развитию дают и меры поддержки отечественного бизнеса, считает Беседин. Во-первых, наши компании зашли в определенные сегменты, в которых раньше не работали. Во-вторых, появились реальные меры поддержки российского производителя. Есть просто сектора экономики, в который вообще может зайти только компания, которая докажет, что продукция на 70% произведена в России. Это мощнейший стимул для многих компаний, говорит президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Контролировать рост цен в Свердловской области будет специальный оперштаб

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