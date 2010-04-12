630 сотрудников милиции и спецтехника вышли на Театральную площадь г. Нижний Тагил

Это те люди, которые готовы в любой момент встать на защиту интересов граждан нашего города», - так начальник УВД Нижнего Тагила Андрей Исаев прокомментировал общегарнизонный развод, состоявшийся 10 апреля на Театральной площади. В нем участвовали 630 сотрудников милиции, а также спецтехника, в том числе БТР. У многих тагильчан такое количество милиционеров на главной площади города вызывало недоумение. Между тем, как рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, ранее такие общегарнизонные разводы проводились регулярно. Но в последние лет 20 эта традиция забылась, а теперь ее решено возродить. 20 лучших сотрудников гарнизона были поощрены за образцовое исполнение служебных обязанностей. Сотрудники гарнизона завершили смотр торжественным маршем в сопровождении военного оркестра.