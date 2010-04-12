Битлз простили все грехи

Однако Ватикан сменил гнев на милость. С подачи Папы Римского Бенедикта Шестнадцатого, группе предоставлена индульгенция. "Битлам" простили все прегрешения, включая высказывания Джона Леннона о том, что они пользуются большей популярностью, чем Иисус Христос. После многолетних споров служители церкви согласились с тем, что творчество коллектива является культурной ценностью. Как пишет «Город ФМ», церковь признала, что Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар - далеко не худшие представители рок-сцены.