На ВГОКе и КГОКе - новые управляющие директора

Управляющим директором «Высокогорского ГОКа» назначен Андрей Кузнецов, который до настоящего времени занимал должность начальника

Лебяжинского аглоцеха ВГОКа. Прежний управляющий директор ВГОКа Сергей Напольских назначен управляющим директором Качканарского горно-обогатительного комбината «Ванадий». В свою очередь, бывший управляющий директор КГОКа Михаил Батуев принял решение покинуть компанию. Новых руководителей сегодня представил коллективам КГОКа и ВГОКа вице-президент «Евраза» - руководитель дивизиона «Руда» Константин Лагутин, отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза».