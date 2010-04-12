Погиб глава семьи, 5 членов которой сгорели накануне в пожаре в Лёвихе

В следующую ночь после страшного пожара, угарным газом отравился глава этой семьи, которого в день трагедии не было дома. По словам местных жителей, глава семьи, лишившись родных и дома, решил переночевать в избе родителей погибшей жены – в соседнем с Лёвихой поселке Карпушиха. Компанию ему составил сын от первого брака. Местные жители рассказывают, что мужчина, по всей видимости, поторопился рано закрыть печные задвижки, и оба человека отравились угарным газом. Сына удалось откачать, а вот главу погибшей в огне семьи, спасти не удалось. Это произошло в ночь на воскресенье. А в ночь на субботу, напомню, в Лёвихе сгорел дом № 10 на улице Пушкина. Тогда в огне погибли жена этого мужчины, двое их детей, брат супруги и ее отец.