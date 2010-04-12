Ребенок, сбитый поездом в г. Нижний Тагил, нарушил правила безопасности
12 апреля 2010, 16:39ОбществоArtem
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В отношении машиниста поезда, смертельно травмировавшего ребенка в г. Нижний Тагил, уголовное дело возбуждено не будет.
В конце марта на железнодорожных путях в районе Рудника, движением поезда отбросило в сторону школьника, гулявшего с друзьями. Как пишет Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте, проведенное расследование показало, что смертельное травмирование стало следствием нарушения погибшим правил личной безопасности при нахождении вблизи железной дороги. Собранные в ходе проверки данные дают достаточно оснований полагать, что травмирование ребенка не связано с совершением в отношении него какого-либо преступления.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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