Сразу трое детей из г. Нижний Тагил сбежали из семей накануне

Как рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, дети не вернулись в пятницу из школы. Как выяснилось, два четвероклассника 44-й школы стали участниками некоего конфликта и пожаловались старшему приятелю – ученику 8-го класса той же школы. После этого все трое пропали. Что именно произошло, еще предстоит выяснить. Родители сначала искали ребят самостоятельно, а потом обратились в милицию. И в субботу в 15.30 наряд патрульно-постовой службы увидел похожих детей на привокзальной площади. Их задержали и вернули родителям. Ребята пояснили, что ночь они провели в садовом домике в районе поселка Северный. Как отметили в пресс-службе УВД, семьи «бегунков» нормальные. Вопроса о лишении их родительских прав не стоит. Скорее всего, сотрудники правоохранительных органов ограничатся профилактическими беседами с семьями.