Уральские авиадиспетчеры объявили голодовку

Авиадиспетчеры требуют пересмотреть новый коллективный договор, вступивший в силу 1 апреля. Как рассказал «УралПолит.Ru» руководитель Уральского отделения федерального профсоюза авиадиспетчеров Михаил Абрамов, в Кольцово в акции протеста принимают участие 12 человек. Отметим, что диспетчеры аэропортов наряду с милиционерами, пожарными и рядом других служб относятся к той категории служащих, которые не имеют права объявлять забастовки, поэтому работники екатеринбургского аэропорта начали с голодовки. Чтобы не парализовать работу транспортной системы, люди, которые выходят на смену, прекращают акцию и выходят на дежурство. По словам представителей «Кольцово», на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.