В г. Нижний Тагил выбрали лучшие музей и уголки боевой славы

Конкурс проходил в трех номинациях: музеи учреждений дополнительного образования, школьные музеи и музеи учреждений профобразования. Как отметили в управлении по делам молодежи муниципалитета, лучшими названы: музей квартального клуба «Маяк», школа №1, 86-я гимназия, и музей Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Как нам рассказала заместитель директора школы №1 Ольга Слепцова, среди школ была большая конкуренция. Занять первое место помог школьный архив, в котором хранились документы о героях СССР – выпускниках первой школы.