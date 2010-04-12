В г. Нижний Тагил выбрали лучшие музей и уголки боевой славы
12 апреля 2010, 16:16ОбществоArtem
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На конкурс, посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, было представлено 12 музеев образовательных учреждений города
Конкурс проходил в трех номинациях: музеи учреждений дополнительного образования, школьные музеи и музеи учреждений профобразования. Как отметили в управлении по делам молодежи муниципалитета, лучшими названы: музей квартального клуба «Маяк», школа №1, 86-я гимназия, и музей Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Как нам рассказала заместитель директора школы №1 Ольга Слепцова, среди школ была большая конкуренция. Занять первое место помог школьный архив, в котором хранились документы о героях СССР – выпускниках первой школы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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