За неделю число безработных в УрФО снизилось более чем на 1%
12 апреля 2010, 16:31ОбществоArtem
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Об этом заявил полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко, пишет УрБК.
В настоящий момент зарегистрировано почти 202,5 тысячи человек, что уже меньше показателя на начало года. Снизилось более чем на 4 тыс. человек число работников с неполной занятостью.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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