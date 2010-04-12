За три дня в г. Нижний Тагил произошло 25 «травяных» пожаров

С пятницы в Нижнем Тагиле их произошло 25, рассказала нам старший инспектор нижнетагильского отделения Госпожарнадзора Марина Камынина. И их число, вероятно, будет расти, считают пожарные. Ведь снег сошёл, повсюду сухая трава и мусор. Причиной пожара может стать непотушенная сигарета, детская шалость. Садоводы жгут листву и траву, в лесу после пикников остаются непотушенные костры – всё это может привести к трагедии. Такие пожары могут угрожать не только людям и их жилищу, но и целым населённым пунктам. Поэтому тагильчанам нужно быть очень внимательными и осторожными, считает Марина Камынина.