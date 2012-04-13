Чиновников пересадят на российские автомобили c 2013 года

Впервые с предложением пересадить российских чиновников на автомобили отечественного производства в середине марта текущего года выступило Миниэкономразвития. При этом в ведомстве уточнили, что исключение может быть сделано только для первых лиц государства и «лиц, подлежащих охране». Под отечественными машинами подразумеваются не только модели российских марок, но иномарки, выпускаемые на местных предприятиях. В начале апреля пользоваться автомобилями, произведенными на территории Единого экономического пространства (России, Казахстана, Белоруссии), от предприятий, финансируемых из федерального бюджета, и чиновников потребовал премьер-министр Владимир Путин. На данный момент в России выпускают автомобили таких зарубежных марок, как BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Skoda, SsangYong, Toyota, Volkswagen. Отметим, что в январе прошлого года заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев заявил, что к тому моменту на автомобилях, выпущенных заводами, расположенными на территории России, ездило около 99 процентов чиновников.