Citroen официально представил флагмана линейки DS

Разработанный в Парижской студии Citroen концепт Numero 9, утверждают разработчики, открывает новую страницу в истории суб-бренда DS. Несмотря на то, что его экстерьер выполнен в общей стилистике DS, оформление передней части демонстрирует тот путь, в котором будет развиваться дизайн серийных моделей. Прототип получился внушительным: при длине, приближающейся к 5 метрам, он имеет почти 2 м в ширину и только 1,27 м в высоту. Пятидверный концепт с тщательно замаскированными задними дверями снабжен 21-дюймовыми колесными дисками, полностью светодиодной оптикой и крышей с тремя стеклянными вставками. По мысли разработчиков, габариты прототипа обеспечат задним пассажирам небывалый простор, а прозрачная крыша усугубит эти ощущения. Турбинный дизайн колесных дисков, к слову, обеспечивает оптимизацию набегающих потоков воздуха, положительно влияя на аэродинамику. Numero 9 снабжен гибридной силовой установкой, которая состоит из 1,6-литрового турбомотора мощностью 225 л.с. и 70-сильного электродвигателя, вращающего заднюю ось. Разгон до 100 км/ч у прототипа занимает 5,4 секунды, а сугубо в электрическом режиме Numero 9 может проехать до 50 км. При этом в смешанном цикле расход топлива концепта составляет всего 1,7 л на 100 км пути. На зарядку литий-ионных аккумуляторов от бытовой сети уйдет всего 3,5 часа. О будущем Citroen Numero 9 пока известно только одно – именно в этой стилистике будут выполнены три следующих модели линии Citroen DS. Премьера концепта состоится на автошоу в Пекине.