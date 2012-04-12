Долг «Тагилэнерго» за газ даже больше чем в прошлом году

Без учёта марта Тагилэнерго за отопительный сезон задолжало за голубоетопливо 525 миллионов рублей. Тогда как у Екатеринбурга долг составляет700 миллионов. Ограничения на подачу газа придётся вводить, если доконца апреля значительную сумму долга Нижний Тагил не погасит. Ведьтогда Уралсевергазу просто не на что будет купить топливо, чтобы летомподавать его в наш город, объясняет Олег Власов.

Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева подтверждает неутешительнуютенденцию – за прошлый отопительный сезон Нижний Тагил был должен на 120миллионов меньше. 12% суммы долга стабильно числится затагильчанами-неплательщиками, объясняет Валентина Исаева. Ситуацияусугубляется тем, что Тагилэнерго начало выполнять условия мировогосоглашения и расплачиваться с кредиторами. Ещё часть долга накопиласьблагодаря нерадивым управляющим компаниям, не спешащим передавать деньгипоставщикам ресурсов. По данным главы города, задерживается около третисредств. Проблему решило бы создание единого, прозрачного расчетногоцентра и единой квитанции, уверена Валентина Исаева.

Но мэр признаёт, за 3,5 года работы сделать это так и не удалось. Врезультате всех этих факторов Нижний Тагил сможет лишь регулярнооплачивать текущие платежи. А значит, к началу отопительного сезонагород подойдёт с долгом в 400 миллионов. По словам мэра, губернаторАлександр Мишарин в этом году придерживается жёсткой позиции в отношениидолжников за ресурсы. Он разрешил газовщикам отключать неплательщиков. Азначит, тем тагильчанам, в чьи дома тепло подаёт Тагилэнерго, стоитготовиться к лету без горячей воды, резюмировала Валентина Исаева. Покрайней мере, такая угроза действительно существует.