Fiat покажет в Пекине новый седан Viaggio
В Сети появились первые изображения нового седана Fiat Viaggio, который концерн намеревается показать на выставке в Пекине. Новинка представляет собой перелицованный на итальянский лад седан Dodge Dart, пришедший на смену популярному некогда хэтчбеку Dodge Caliber. Фотографии, опубликованные на итальянском портале Autopareri, изображают отдельные участки лица и задней части седана, а также его профиль.
Тем не менее, этого вполне достаточно, чтобы сделать вывод – ребрендинг седана ограничился сменой логотипов, головной и задней оптики и бамперов. Возможно, у Viaggio появится чуть более рельефная крышка багажника. Как и для Dodge Dart, для седана от Fiat использована та же платформа, на которой построен хэтчбек Alfa Romeo Giulietta, только несколько растянутая. Для китайского рынка Viaggio будет выпускаться на новом заводе, построенном совместными усилиями концерна Fiat и китайского предприятия Guangzhou Auto. Известно, что на рынке Поднебесной новый итальянский седан получит два варианта 1,4-литрового мотора – атмосферный и турбированный, причем производиться они будут также в Китае. О том, получит ли Fiat Viaggio Европа, пока ничего не известно, однако, по неподтвержденной информации, в руководстве концерна рассматривают возможность экспорта из Китая в Старый свет Viaggo в кузове хэтчбек. Он появится в следующем году, а на рынке Европы, по мнению производителей, вполне мог бы заменить Fiat Bravo.