Fiat покажет в Пекине новый седан Viaggio

Тем не менее, этого вполне достаточно, чтобы сделать вывод – ребрендинг седана ограничился сменой логотипов, головной и задней оптики и бамперов. Возможно, у Viaggio появится чуть более рельефная крышка багажника. Как и для Dodge Dart, для седана от Fiat использована та же платформа, на которой построен хэтчбек Alfa Romeo Giulietta, только несколько растянутая. Для китайского рынка Viaggio будет выпускаться на новом заводе, построенном совместными усилиями концерна Fiat и китайского предприятия Guangzhou Auto. Известно, что на рынке Поднебесной новый итальянский седан получит два варианта 1,4-литрового мотора – атмосферный и турбированный, причем производиться они будут также в Китае. О том, получит ли Fiat Viaggio Европа, пока ничего не известно, однако, по неподтвержденной информации, в руководстве концерна рассматривают возможность экспорта из Китая в Старый свет Viaggo в кузове хэтчбек. Он появится в следующем году, а на рынке Европы, по мнению производителей, вполне мог бы заменить Fiat Bravo.