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Исследование ко дню космонавтики: кем стали те, кто мечтали быть космонавтами?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Исследование ко дню космонавтики: кем стали те, кто мечтали быть космонавтами?

12 апреля 2012, 15:14ОбществоВалерия Лошкарева
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