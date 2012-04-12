Исследование ко дню космонавтики: кем стали те, кто мечтали быть космонавтами?
Служба исследований компании HeadHunter провела всероссийское исследование и выяснила, что космонавтами хотели быть 10% мужчин и 2% женщин. 14% нынешних работников добывающей отрасли, 10% представителей сфер «Информационные технологии», «Высший менеджмент» и «Промышленность» также мечтали пополнить ряды космонавтов.
Отметим, что самыми популярными профессиями в детстве были все-таки не покорители космоса, а врачи (11%), артисты, певцы, музыканты (10%) и учителя (9%). В большинстве случаев первые предпочтения складывались по принципу «нравится/не нравится» (45%). В то же время, по словам 18% опрошенных, своим трудом они хотели приносить пользу обществу, 9% мечтали сделать людей счастливее, а 10% надеялись стать популярными. Однако детские фантазии удалось реализовать далеко не всем. Так, 31% респондентов, жаждавших приносить пользу, в настоящее время реализуют это желание в своей текущей профессии. 21% тех, кто рассчитывал доставлять радость, отметили, что их сегодняшняя деятельность так или иначе делает людей счастливыми. А вот достигнуть популярности благодаря своему труду удалось лишь 6% опрошенных.
У 13% детские мечты определили выбор текущей профессии, а 65% работников заверяют, что их грезы никак не повлияли на выбор сферы деятельности. При этом большинство никакого сожаления по этому поводу не испытывают (43%), более того, 16% даже рады такому повороту событий.
Интересно, что нынешние руководители и владельцы бизнеса в детстве хотели быть водителями. Юристы, маркетологи, работники страхования и административный персонал видели себя артистами и музыкантами, консультанты– банкирами, а банкиры – врачами. Что было бы, осуществись все это? Опрос проведен Службой исследований компании HeadHunter2-9 апреля 2012 г. среди 4076 работников России.