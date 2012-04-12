Исследование ко дню космонавтики: кем стали те, кто мечтали быть космонавтами?

Отметим, что самыми популярными профессиями в детстве были все-таки не покорители космоса, а врачи (11%), артисты, певцы, музыканты (10%) и учителя (9%). В большинстве случаев первые предпочтения складывались по принципу «нравится/не нравится» (45%). В то же время, по словам 18% опрошенных, своим трудом они хотели приносить пользу обществу, 9% мечтали сделать людей счастливее, а 10% надеялись стать популярными. Однако детские фантазии удалось реализовать далеко не всем. Так, 31% респондентов, жаждавших приносить пользу, в настоящее время реализуют это желание в своей текущей профессии. 21% тех, кто рассчитывал доставлять радость, отметили, что их сегодняшняя деятельность так или иначе делает людей счастливыми. А вот достигнуть популярности благодаря своему труду удалось лишь 6% опрошенных.