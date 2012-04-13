«КамАЗ» увеличил свою долю на российском рынке грузовиков
13 апреля 2012, 05:16ОбществоРОман БОТов
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Пресс-служба ОАО «КамАЗ» сообщила о том, что доля компании на рынке грузовых автомобилей России полной массой 14-40 т в I квартале 2012 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44%. «Такие показатели были получены на основе данных, предоставленных автопроизводителями и Федеральной таможенной службой России, – говорится в пресс-релизе. – При этом увеличение объема продаж «КамАЗа» значительно превышает общий рост российского рынка большегрузной техники».
В компании также отмечают, что рост спроса на «КамАЗы» во многом объясняется «обновлением модельного ряда и выводом на рынок рестайлинговых грузовиков с двигателями Cummins, коробками передач ZF, обновленной и кардинально улучшенной кабиной».
Фото: kamaz.ru
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