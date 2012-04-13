Концепт Superduke 1200R

Также он немного похож на ныне выпускающийся КТМ 690 Duke Track. Автор хочет знать, что думает по поводу его концепта мотосообщество, поэтому все опубликовавшие новость итальянские мотосайты предлагают читателям оставлять свои мнения по поводу машины в комментариях.