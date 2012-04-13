Концепт Superduke 1200R
13 апреля 2012, 05:18ОбществоРОман БОТов
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Итальянский специалист в области промышленного дизайна Мирко Сапио (Mirco Sapio) представил недавно интересную разработку – концепт байк Superduke 1200R. Мотоцикл сделан на базе шасси и двигателя от выдающегося мотоцикла австрийского производителя – КТМ RC8. Финальный результат, по словам мотокритиков, слегка напоминает машину КТМ Superduke 990 2005-2006 годов.
Также он немного похож на ныне выпускающийся КТМ 690 Duke Track. Автор хочет знать, что думает по поводу его концепта мотосообщество, поэтому все опубликовавшие новость итальянские мотосайты предлагают читателям оставлять свои мнения по поводу машины в комментариях.
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