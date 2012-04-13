На Крымском мосту столкнулись сразу 11 автомобилей
13 апреля 2012, 05:35ОбществоРОман БОТов
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Ночь на пятницу, 13-е, в Москве стала несчастливой для многих водителей: сильный дождь со снегом значительно ухудшили видимость и превратили столичные дороги в каток, что стало причиной множества ДТП. Самое крупное из них произошло на Крымском мосту ближе к утру - здесь столкнулось сразу 11 автомобилей, в том числе два грузовика. Водитель грузовика «Почта России» не справился с управлением, автомобиль занесло.
В него врезался ВАЗ-2110, а затем - Deu Nexia. Столкновение вызвало цепную реакцию: водители попросту не успевали вовремя затормозить на скользком асфальте. На место аварии прибыли бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоиспекции. В результате массового ДТП пострадали как минимум трое: водителя «Жигулей» и еще одного человека в тяжелом состоянии увезли в в НИИ им. Склифосовского, еще один был доставлен в городскую больницу. Крупная авария сильно затруднила движение на мосту в сторону центра.
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