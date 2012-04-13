На Крымском мосту столкнулись сразу 11 автомобилей

В него врезался ВАЗ-2110, а затем - Deu Nexia. Столкновение вызвало цепную реакцию: водители попросту не успевали вовремя затормозить на скользком асфальте. На место аварии прибыли бригады скорой помощи и сотрудники Госавтоиспекции. В результате массового ДТП пострадали как минимум трое: водителя «Жигулей» и еще одного человека в тяжелом состоянии увезли в в НИИ им. Склифосовского, еще один был доставлен в городскую больницу. Крупная авария сильно затруднила движение на мосту в сторону центра.