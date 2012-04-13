Обновленный Lexus LX 570 обойдется в 4 284 000 рублей

На российском рынке LX 570 будет предлагаться в четырех комплектациях и двух исполнениях салона (пяти- и восьмиместном). Как отмечает производитель, дизайн кузова LX 570 значительно обновился и спереди, и сзади. Так, в передней части привлекает внимание новая радиаторная решетка в форме веретена, которая стала уже фирменной для автомобилей Lexus. Кроме того, появились светодиодные дневные ходовые огни, которые сочетаются с ксеноновыми фарами ближнего света оригинального дизайна. Кстати, автомобиль оснащается системой автоматического переключения дальнего света на ближний. Изменилась форма и задних фонарей. Стоп-сигналы оснащены сигнализацией аварийной остановки. Новую форму получили передний и задний бамперы. А защита из нержавеющей стали заднего бампера увеличилась. В боковых зеркалах заднего вида появились встроенные повторители поворота. Для российского рынка будет предлагаться 5,7-литровый бензиновый V8 мощностью 367 л.с. и с 530 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с электронным управлением. Внедорожник Lexus разгоняется до 100 км/ч всего за 7,5 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 220 км/ч. Из внедорожных примочек - система полного привода с дифференциалом повышенного трения Torsen с центральной блокировкой, который в обычных условиях распределяет крутящий момент в соотношении 40:60 (между передней и задней осью), а в случае пробуксовки направляет больше мощности на колеса, имеющие лучшее сцепление с дорогой. Кроме того, автомобиль оснащен системой трекшн-контроля на всех четырех колесах (A-TRAC), которая посредством торможения и подгазовки, помогает контролировать вращение колес. Система стабилизации VSC удерживает автомобиль на траектории при прохождении поворотов. В систему помощи при езде по бездорожью Crawl Control добавлены две дополнительных скорости. Пять фиксированных скоростей позволяют дозировать усилия на педали газа и тормоза при движении по неровному, каменистому и прочим сложным покрытиям. Машина получила систему помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist), которая позволяет уменьшить радиус прохождения поворота, направляя больше тормозного усилия на внутреннее заднее колесо, а также систему выбора режимов движения Multi-Terrain Select, которая в соответствии с пятью различными типами покрытия улучшает динамические характеристики автомобиля. Кроме того, система активной подвески с регулировкой кузова по высоте (AHC) может опускать автомобиль на 5 см для более удобной посадки и высадки и автоматически возвращается в исходное положение, как только автомобиль начинает движение. При движении по трассе AHC автоматически опускает кузов. Когда раздаточная коробка находится на пониженном ряду, система поднимает кузов. Внедорожник Lexus оборудуется также фронтальными и боковыми камерами широкого обзора, которые работают на скорости до 12 км/ч. В базовую комплектацию LX 570 входят 10 подушек безопасности, в том числе коленные для водителя и пассажира переднего ряда. Кроме того, внедорожник оснащен активными передними подголовниками, которые в случае удара перемещаются вверх и вперед, что снижает нагрузку на шейные позвонки. Сюда же включаются упомянутые ранее системы Multi-Terrain Select, Off-Road Turn Assist, Crawl Control и AHC. В списке систем безопасности электронная система распределения тормозного усилия EBD, адаптивная система регулировки жесткости подвески AVS, усилитель экстренного торможения BAS, система курсовой устойчивости VSC, система помощи при старте на склоне/при спуске по склону HAC/DAC, рулевое управление с переменным передаточным отношением VGRS. В списке наружного оборудования противотуманные фары и задние фонари, биксеноновые фары с омывателями, система адаптивного освещения дороги (i-AFS), система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB), светодиодные дневные ходовые огни, передние и задние датчики парковки, датчики дождя и света, боковые подножки с подсветкой, рейлинги на крыше, электрообогрев ветрового стекла в зоне стеклоочистителей, полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске под днищем автомобиля, передние и задние брызговики, шумоизолирующее ветровое стекло, а также люк с электроприводом. В салоне - 8-дюймовый цветной многофункциональный EMV-дисплей с сенсорным управлением, камера заднего вида, аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 19-ю динамиками и поддержкой CD/MP3/WMA/DVD, AUX/USB-разъемы (с возможностью подключения iPod), коммуникационная система Bluetooth, навигационная система на жестком диске (с установленными картами российских городов) на русском языке, 4-зонный климат-контроль с независимым управлением, системой комфортной посадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая колонка и сиденье водителя), салон с отделкой кожей Semi-aniline и вставками из дерева махогани на дверях, центральной консоли, центральном тоннеле и заднем подлокотнике, а также электронная карта бесконтактного доступа Card Key. Стоимость базовой версии Premium составляет 4 284 000 рублей. Вариант Luxury дополнительно оснащен развлекательной системой для пассажиров второго ряда с двумя 7-дюймовыми экранами, беспроводными наушниками и пультом управления и обойдется в 4 389 000 рублей. Версия Luxury 8S дополнительно к Luxury оснащается третьим рядом сидений с электроприводом, предоставляя возможность перевозки 8 пассажиров. Стоимость этого варианта 4 443 000 рублей. Топовая комплектация Luxury Sport дополнительно к списку оборудования в Luxury-версии оснащается 20-дюймовыми 10-спицевыми легкосплавными дисками и стоит 4 443 000 рублей.