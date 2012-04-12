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Показатель заболеваемости сальмонеллезом в Нижнем Тагиле выше среднеобластного. Что нужно делать, чтобы не заболеть?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Показатель заболеваемости сальмонеллезом в Нижнем Тагиле выше среднеобластного. Что нужно делать, чтобы не заболеть?

12 апреля 2012, 11:01Общество
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