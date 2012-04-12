Показатель заболеваемости сальмонеллезом в Нижнем Тагиле выше среднеобластного. Что нужно делать, чтобы не заболеть?

В ведомстве отмечают, что в последнее время в Нижнем Тагиле появляются новые, нехарактерные для нашей территории виды сальмонелл. По итогам прошлого года при лабораторном исследовании пищибыли обнаружены сальмонеллы в3-хпробахмясопродуктов и 6-ти пробах птицы иполуфабрикатах из нее. Все этоподтверждаетто,что каждый из нас реальноможет иметьконтактс продуктами,представляющих опасность для заражения сальмонеллезом.

Сальмонеллез – это очень опасное заболевание, отмечают специалисты. При слабом иммунитете заболевшего несвоевременном и неправильном лечении оно может иметь очень серьезные осложнения или даже летальный исход. Возбудитель сальмонеллеза очень устойчив во внешней среде. В молочных, мясных продуктах сальмонеллы способны не только сохраняться, но и размножаться, не изменяя вкуса продукта и его внешнего вида. Копчение и соление оказывают на сальмонеллы очень слабое влияние, а замораживание даже увеличивает сроки выживания их в пищевых продуктах. Характерными симптомами сальмонеллеза являются жидкий стул, рвота, температура.

Нижнетагильский Роспотребнадзор предупреждает, что для профилактики заболеваниях предприятия торговли и общественного питаниягорода должны соблюдать следующие требования: разделять реализацию сырой и готовой продукции, соблюдать сроки тепловой обработки курицы и других видов мяса, строго следовать срокам реализации и температуры хранения продуктов.

Чтобы уберечься от сальмонеллеза в домашних условиях, надо помнить, что наиболее эффективным методом профилактики является достаточная тепловая обработка мяса, курицы, их полуфабрикатов, субпродуктов. Необходимо соблюдать правила приготовления пищи, раздельную обработку сырого мяса и вареных продуктов, условия и сроки хранения готовой пищи. Главное, подвергайте продукты достаточной термической обработке – лучше лишние полчаса провести на кухне, чем потом лежать в инфекционной больнице, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.