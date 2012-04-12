Познакомиться с творениями французских режиссеров смогут тагильчане

Проект фестиваля, репертуар фильмов и вообще идея принадлежит Посольству Франции в России и Французскому институту. Руководство организаций хочет, чтобы как можно больше россиян познакомились с прекрасными французскими картинами и актерами. В кинотеатрах, принявших участие в фестивале, покажут работы таких известнейших французских режиссеров, как Жан-Люк Годар, Леа Фазер, Клод Шаброль.

Объединяет эти фильмы не только то, что их сняли французские режиссеры. Это кино буквально пропитано духом Франции, и почти во всех фильмах играет великолепная актриса Натали Бай, которая популярна по всему миру. У нас в фойе зрители смогут ознакомится с фотовыставкой, рассказывающей о французском кино, и, в том числе, об этой актрисе поделилась методист кинотеатра Наталья Шибасова.

В репертуар Недели французского кино вошли фильмы разных лет. Самое старое снято в 1979 году, новейшие, короткометражки, - в 2010. Это и фильмы преимущественно для взрослых людей, и кино для всей семьи. В список фильмов входят как комедия, так и драма, триллер. Каждый зритель найдет себе фильм по душе, уверены сотрудники «Красногвардейца». Вообще в кинотеатре ожидают большого наплыва посетителей.

Арт-группа «Лаборатория событий» поддержала задумку и подготовила перфомансы, по словам представителей группы, передающие дух Франции. Показывать их актеры будут в субботу, на мероприятии под названием «Ночь французского кино».

Франция, Хорватия, Сербия, Черногория - замечательно, когда у семьи есть дом в одной из этих стран. Замечательный мягкий климат, приятное соседство, красивейшая природа и архитектура являются преимуществами покупки недвижимости именно в этих странах. Специалисты отмечают, что раздел Хорватия недвижимость продажа является самым популярным среди страниц сайтов по покупке и продаже недвижимости в Западной Европе.