Прокуратура проверит автошколы
12 апреля 2012, 09:37Общество
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В первом полугодии 2012 года планируется проверить свыше 100 автошкол, расположенных на территории Свердловской области. Проверки пройдут совместно с областным министерством образования и УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Как показывает практика прокурорского надзора, наиболее частовстречающимся нарушением в деятельности автошколявляется отсутствиепрофильного образования у педагогических работников и осуществлениеобразовательной деятельности по адресам, не указанным в лицензии.
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