Срок следствия по делу о ДТП с участием Александра Мишарина продлен

По словам пресс-службы ведомства, это стало необходимо по причине назначенных генетических и судебно-медицинских экспертиз в отношении губернатора и его водителя. При том основные следственные действия уже проведены и получены результаты судебной автотехнической экспертизы, которые пока не разглашаются в интересах следствия. Изучение дела со стороны управления Следственного Комитета показало, что волокиты следователь по особо важным делам не допустил.