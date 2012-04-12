Срок следствия по делу о ДТП с участием Александра Мишарина продлен
По данным пресс-службы областного СК, расследование дела об автокатастрофе, в которой погиб водитель Волги-Siber Юрий Дружинин и пострадали губернатор Свердловской области Александр Мишарин и его водитель Дмитрий Черкасов, продалжается.
Уголовное дело квалифицировано как нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Напомним, страшная авария случилась 1 декабря на 206 километре автотрассы «Екатеринбург - Серов». Срок расследования до 1 мая 2012 года продлил заместитель руководителя следственного управления областного СК России.
По словам пресс-службы ведомства, это стало необходимо по причине назначенных генетических и судебно-медицинских экспертиз в отношении губернатора и его водителя. При том основные следственные действия уже проведены и получены результаты судебной автотехнической экспертизы, которые пока не разглашаются в интересах следствия. Изучение дела со стороны управления Следственного Комитета показало, что волокиты следователь по особо важным делам не допустил.
© TagilCity.ru