У пьяных водителей отберут автомобили

Что же предлагается? Во-первых, ввести дифференцированное наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. Для тех, кто попадается за рулем пьяным уже не первый раз, ввести более суровое наказание - вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации автомобиля.

Ни для кого не секрет, что сейчас и так многие злостные нарушители, лишенные по совокупности нарушений прав практически пожизненно, продолжают управлять автомобилем. Есть своеобразные рекордсмены в этой почти криминальной хронике. Кто-то лишен прав на 30 лет, а кто-то и на 60. Остановить таких лихачей можно только одним способом - конфисковав автомобиль. Правда, именно этот способ больше всего вызывает споров у правозащитников. Ведь автомобиль - частная собственность. Не всегда он принадлежит тому, кто им управляет. К тому же, будучи лишенным прав даже на два года, человек может просто продать автомобиль. А конфискованный автомобиль не продашь. Лысаков утверждает, что эта мера должна применяться только в случае неоднократного нарушения и назначать такое наказание должен суд с учетом всех обстоятельств.

Также депутат предлагает вернуть минимально разрешенную норму содержания алкоголя в крови. По его словам, 0,3 промилле - это не разрешение чуть- чуть выпить, а элементарная погрешность на особенности организма. У нас сейчас у погибших в ДТП берут анализ крови. Если в крови 0,5 промилле - погибший считается пьяным. Если меньше - трезвым. А у живого водителя должно быть ноль промилле в выдохе. Возможно, на парламентских слушаниях всплывет вопрос о введении дифференцированного наказания в зависимости от количества промилле. Например, 0,2 - это штраф, выше 0,3 - лишение прав на год, выше 0,5 - на три года.

Напомним, что эти нормы уже действовали в России, но года два назад Президент РФ Д. Медведев выступил с инициативой утвердить в качестве нормы ноль содержания алкоголя. Его дружно поддержали и эту норму утвердили, хотя многие эксперты и говорили, что ноль алкоголя в крови человека в принципе быть не может и разрешенные 0,3 промилле - это лишь скидки на погрешность приборов контроля и наличие андрогенного, то есть выработанного организмом, алкоголя - магия внешне эффектной меры и авторитета главы государства сделала свое дело. Теперь депутаты пытаются сделать задний ход.

Я выступаю за возвращение значения 0,3 промилле. Это значение элементарной погрешности, которое не имеет ничего общего с состоянием опьянения заметил депутат. При этом Лысаков особо предупредил, что «сухой закон» для водителей был, есть и будет! Глупо полагать, что можно будет пить и садиться за руль.

Несмотря на ужесточение правил, многие жители Свердловской области по-прежнему не гнушаются ездой в алкогольном опьянении. Судя по статистике регионального управления ГИБДД, ежедневно на дорогах общего пользования выявляется до сотни пьяных водителей. Например, только за первую неделю февраля 2012 года на Среднем Урале было выявлено почти 400 автомобилистов, в крови которых гаишники обнаружили алкоголь.

Начальник ГИБДД области Юрий Демин не раз отмечал, что нетрезвых водителей за рулем с каждым годом становится больше (в предыдущие годы таких выявлялось в среднем около 20 тысяч). По его словам, здесь роль играет исключительно человеческий фактор и ничему удивляться не стоит.

Как ездили пьяные за рулем, так и продолжают это делать. В регионе есть водители, которые имеют более 10 лет общего стажа лишения прав и при этом они продолжают ездить. Поэтому мера наказания, как я считаю, в этом плане должна быть еще жестче отмечал глава регионального управления ГИБДД.

А как у них?