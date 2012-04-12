Валентина Исаева поздравила ветеранов Нижнего Тагила с 25-летием их общественной организации
С юбилеем ветеранской общественной организации поздравила пенсионеров глава города Валентина Исаева. Уже 25 лет организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров помогает сделать наш город чище и добрее. На торжественном мероприятии, посвященном дате, Валентина Исаева выразила благодарность ветеранам и отметила огромный вклад в развитие и благоустройство города, улучшение социальной защиты пенсионеров и инвалидов, в дело патриотического воспитания молодежи.
Среди заслуги достижений городского совета ветеранов в Нижнем Тагиле можно отметитьследующие: учреждено звание «Почетный ветеран города», принято решение остроительстве методом «народной стройки» памятника тагильчанам-ГероямСоветского Союза; удалось объединить советы ветеранов ликвидированных предприятий.В перечне добрых дел ветеранов - шефская работа, благотворительные акции,участие в проведении субботников, подготовке к Дням города.
Как сообщаетпресс-служба Администрации города, именно благодаря активному участиюветеранских организаций была создана и реализована муниципальная целеваяпрограмма «Старшее поколение (2009-2011 годы)». Более 70 дополнений ипредложений от тагильчан поступило в региональную комплексную программу «Старшеепоколение», и та их часть, которая относится к полномочиям органов местногосамоуправления, была включена в муниципальную, рассчитанную теперь уже на2012-2014 годы.
Наторжественном городском собрании, посвященном 25-летию их общественной организации,тагильским ветеранам были вручены почетные грамоты Главы города, управляющегоГорнозаводским управленческим округом, областного совета ветеранов.
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