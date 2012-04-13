Вступили в силу новые правила работы легальных такси

Без соответствующей лицензии водители не имеют право устанавливать атрибутику такси; за нарушение владелец машины будет оштрафован на 2,5 тысячи рублей. Штраф за управление автомобилем с атрибутикой такси без соответствующей лицензии теперь составляет пять тысяч рублей. В случае, если сотрудники ГИБДД остановят нарушителя нового закона, помимо выписывания штрафа, они конфискуют фонарь и обяжут водителя стереть шашечки с борта машины. Еще одним нововведением в законе стало разрешение таксистам ездить по полосам, выделенным для движения общественного транспорта, кроме тех, над которыми висит знак 3.1 (Кирпич). Впрочем, как отмечает газета, работы московских легальных такси разрешение двигаться по полосам для общественного транспорта практически не коснется. Дело в том, что в Москве практически над каждой выделенной полосой висит знак кирпич. По словам руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, снимать эти знаки правительство столицы не намерено. Новые правила для такси вступили в силу 1 января 2012 года, однако до сих пор не применялись из-за отсутствия в них ряда требований к такси. 11 апреля 2012 года Ликсутов заявил, что в перспективе легальные такси смогут получить и желтые номерные знаки. Эту инициативу уже поддержало Министерство внутренних дел. Выдаваться новые номерные знаки будут после того, как власти внесут соответствующие изменения в ряд нормативных актов. Впервые правительство Москвы выступило с инициативой выдавать желтые номерные знаки таксистам в январе 2012 года, чтобы эффективно бороться с частным извозом. Между тем, с 13 апреля 2012 года начали действовать и ряд других правил, которые касаются обычных водителей. В частности, теперь дети-инвалиды приравнены к инвалидам I и II группы. Таким образом, лица, перевозящие таких детей, получили право пользоваться специально отведенными для инвалидов парковками. Кроме того, как сообщает autoNews, с 13 апреля ГИБДД утратило право требовать у водителей талон техосмотра. Водители также теперь не обязаны размещать талон в правом нижнем углу ветрового стекла.