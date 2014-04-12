Сегодня День космонавтики! А на Google – «дудл» от тагильчанки Анастасии Воронцовой

Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.

Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило поэтапно. От первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным комплексам. Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-космонавта В. Терешкова, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет.

За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли.

А тагильчанам напоминаем, что на заставке Google сегодня расположился «дудл» от тагильчанки. Несколько дней назад 17-летняя Анастасия Воронцова одержала победу во всероссийском конкурсе!

С одной стороны, корпорация Google и их поисковик сделали возможным нахождение любой информации в интернете, а с другой стороны - чтобы посмотреть кино онлайн бесплатно, проходится просмотреть десятки, а то и сотни сайтов, которые не всегда оказывают качественные услуги. При этом можно попасть на фальшивый сайт, который, на самом деле, является расрпостранителем вируса. Чтобы этого не произошло, нужно заходить только на проверенный сайт, а после просмотре лучше сохранить его в закладках - ведь никогда не знаешь, когда вновь появится время посмотреть кино?