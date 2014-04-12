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Сегодня День космонавтики! А на Google – «дудл» от тагильчанки Анастасии Воронцовой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня День космонавтики! А на Google – «дудл» от тагильчанки Анастасии Воронцовой

12 апреля 2014, 09:45Общество
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