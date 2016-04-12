В Екатеринбурге сейчас работает немало ЧОПов, и одним из них наиболее успешных является частное охранное предприятие «Соболь». Свою историю оно ведет еще с конца 90-х годов прошлого века, и является, таким образом, одним из «старожилов» уральского рынка услуг обеспечения безопасности. Его штат укомплектован настоящими профессионалами своего дела, многие из которых ранее трудились в органах МВД, ФСБ, проходили службу в «горячих точках». За время своей работы ЧОП «Соболь» реализовал немало проектов обеспечения безопасности офисных и промышленных объектов, транспортировки грузов, охраны частных лиц и владений.

Таким образом, «Соболь» является той охранной структурой, которая в состоянии решать самый широкий круг задач любой сложности. В эту компанию можно смело обращаться и тогда, когда требуется высококлассный личный телохранитель, и тогда, когда надо обеспечить физическое сопровождение грузов, перевозимых на большие расстояния.

Одной из основных специализаций этого ЧОПа является обеспечение охраны различных объектов. «Соболь» предлагает несколько вариантов организации этого процесса, причем прежде, чем предложить заказчику то или иное решение, специалисты выезжают непосредственно на место для личного ознакомления с обстановкой. После того, как она изучена, составляется комплекс мероприятий по охране объекта, калькулируются расходы, и вся эта документация представляется на рассмотрение заказчику.

В последнее время руководство многих коммерческих организаций, желая определить степень правдивости своих сотрудников, желают проверить их на детекторе лжи. Эту услуга также предоставляет ЧОП «Соболь», причем она с каждым годом становится все более востребованной. Предприятие располагает всем необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами, проводящими тестирование. Поэтому результаты, получаемые при проверках на детекторе лжи в этом частном охранном предприятии, всегда полностью соответствуют действительности, и не подлежат сомнению.