Конфликт «отцов и детей»: в коллективе каждой десятой свердловской компании происходит разлад из-за разницы в возрасте

Как оказалось, 12% работников участвовали в конфликтах, которые возникали на почве разногласий из-за возраста. Остальная часть респондентов чувствует себя комфортно в компании коллег любого возраста.

Как правило, молодежь раздражают «придирки» старших сотрудников, неуступчивость и негибкость в принятии каких-либо решений, а также устаревшие методики работы. Вместе с тем, молодые люди ценят старшее поколение за солидный опыт, которому следует учиться, компетентность и грамотность.

Старшие сотрудники признались, что им комфортно работать с молодыми, потому что они инициативные, работоспособные и всегда предлагают креативные идеи. В то же время, недолюбливают молодежь за беспринципность, неопытность и некомпетентность.

Стоит отметить, что 21% респондентов, которые работают в коллективе, где большинство сотрудников старше сорока, сообщили, что в компании периодически происходят «стычки» из-за возрастных различий.