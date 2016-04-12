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Конфликт «отцов и детей»: в коллективе каждой десятой свердловской компании происходит разлад из-за разницы в возрасте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конфликт «отцов и детей»: в коллективе каждой десятой свердловской компании происходит разлад из-за разницы в возрасте

12 апреля 2016, 16:50ОбществоТимофей Данилов
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