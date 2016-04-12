Купить газель у официального дилера ГАЗ

Всем этим параметрам, как нельзя, кстати, соответствует «Газель». Это идеальный вариант, как для семейного досуга, так и для ведения бизнеса. «Газель» прекрасно приспособлена абсолютно к любым неблагоприятным климатическим условиям. Это надежный помощник в перевозке грузов, а благодаря предлагаемой модификации в выборе грузовых вариантов, можно купить «Газель», руководствуясь индивидуальными потребностями. Все модели этой машины имеют превосходную проходимость, благодаря чему «Газель» - лучший вариант для эксплуатации по бездорожью.

Кроме того, по сравнению с зарубежными транспортными средствами, «Газель» имеет свойство быстрой окупаемости: техническое обслуживание, расход топлива, а также цены на детали обойдутся в разы меньше, нежели затраты и издержки иностранного авто.

Среди наших соотечественников огромной популярностью пользуются автомобили ГАЗ, поскольку это гарантия качества, простоты и надежности. По сравнению с зарубежными аналогами приобретая газель вы в дальнейшем съэкономите на обслуживание и содержание автомобиля, запчасти всегда в шаговой достпуности, автомобиль всегда модно починить на любой трассе, и не стоить ждать запчастей месцами. Также вы будете существенно экономить на Т.О и пост гарантийном обслуживании.

Купить газель – значит стать обладателем настоящего помощника, транспортного средства, которое никогда не подведет.

Основные преимущества

Газель отличается от других автомобилей данного класса:

повышенной функциональностью,

низкой стоимостью;

высокой степенью комфортабельности.

Автомобиль способен вместить до 14 человек. Салон Газели отличается продуманностью, лаконичностью и утонченным стилем. Множество современных автомобилистов, для которых транспортное средство – не просто средство передвижения, а помощник в работе, отдают предпочтение модельному ряду ГАЗ.

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